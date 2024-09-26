Маск высказал предположение о цели визита Зеленского на завод в США

Предприниматель Илон Маск задался вопросом о вмешательстве в президентские выборы США после визита Владимира Зеленского на оружейный завод в штате Пенсильвания и призывов спикера палаты представителей конгресса Майка Джонсона уволить в связи с этим посла Украины.
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