УФСИН взыскал более 86 тысяч рублей с осуждённых за порчу имущества в колониях Поморья

Юридическая служба УФСИН России по Архангельской области ведёт системную работу по взысканию материального ущерба с подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, допустивших порчу государственного имущества в местах изоляции.
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