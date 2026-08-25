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Регион 29

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УФСИН взыскал более 86 тысяч рублей с осуждённых за порчу имущества в колониях Поморья

УФСИН взыскал более 86 тысяч рублей с осуждённых за порчу имущества в колониях Поморья

Юридическая служба УФСИН России по Архангельской области ведёт системную работу по взысканию материального ущерба с подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, допустивших порчу государственного имущества в местах изоляции.

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