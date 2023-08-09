Ужасы быта: как мы жили в советское время на самом деле

Владимир Петров

Строй не рухнул бы, будь он эффективным и прогрессивным... Миллионы давились в очередях, уёво одетые и злые. А нам лепят про ракеты, которые слямзили у фон Брауна, а бомбу нам Розенберги с Клаусом Фуксом стырили. Там учёных в шарагах не заточали. Утопия Маркса смрадно гигнулась. И смрад тот трупный.