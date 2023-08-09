«А зато люди были добрее», — так говорят те, кто с улыбкой вспоминают времена давно ушедшего Советского Союза.
Ужасы быта: как мы жили в советское время на самом деле
Комментарии
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Владимир Петров
Строй не рухнул бы, будь он эффективным и прогрессивным... Миллионы давились в очередях, уёво одетые и злые. А нам лепят про ракеты, которые слямзили у фон Брауна, а бомбу нам Розенберги с Клаусом Фуксом стырили. Там учёных в шарагах не заточали. Утопия Маркса смрадно гигнулась. И смрад тот трупный.
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4 час.
Boris Ex
Не пиши так длинно ! Ни хрена не держится мысль.
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3 час.
Людмила Абрамова
сколько же ненависти в статье..жуть, не так все было плохо как описывает писака автор ...противно читать злость в каждом слове
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3 час.
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