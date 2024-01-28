Бывшие сотрудники ФБР предупреждают о «мягком вторжении» мигрантов из России

Бывшие сотрудники ФБР предупредили конгресс США об угрозе вторжения мигрантов Наплыв мигрантов на границу США с Мексикой угрожает повторением атак ХАМАС на Израиль и позволяет врагам попасть в страну, в которую невозможно вторгнуться военным путем, заключили экс-сотрудники ФБР в письме конгрессуФото: John Moore / Getty Images Десять бывших высокопоставленных сотрудников ФБР направили лидерам конгресса США письмо с предупреждением о «новой и малознакомой» опасности вторжения мигрантов, сообщает Fox News.