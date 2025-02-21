Роспотребнадзор временно закрыл 76 магазинов сети «Светофор» за грубые нарушения

Изъято более 5,7 тысячи партий небезопасных товаров общим весом свыше 300 тоннРоспотребнадзор передал в суд 314 материалов об административном правонарушении по факту проверки магазинов сети «Светофор», по решению судов приостановлена деятельность 76 объектов торговли.
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