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Роспотребнадзор временно закрыл 76 магазинов сети «Светофор» за грубые нарушения

Роспотребнадзор временно закрыл 76 магазинов сети «Светофор» за грубые нарушения

Изъято более 5,7 тысячи партий небезопасных товаров общим весом свыше 300 тоннРоспотребнадзор передал в суд 314 материалов об административном правонарушении по факту проверки магазинов сети «Светофор», по решению судов приостановлена деятельность 76 объектов торговли.

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