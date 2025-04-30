Черный список алиментщиков и защита от кредитных мошенников: гид по новым законам мая

Завтра вступят в силу изменения в законы и нормативные правовые акты России, после которых ЧОПовцы смогут сбивать дроны на подлете, за несообщение о подготовке диверсий введут уголовное наказание, а за утечку персональных данных компании будут платить многомиллионные штрафы.