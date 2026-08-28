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Военные материалы

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ЦБСТ сообщил о «Набатах» более чем в 50 крымских группах

ЦБСТ сообщил о «Набатах» более чем в 50 крымских группах

По данным Центра беспилотных систем и технологий, переносные детекторы применяют мобильные огневые группы и экипажи катеров.

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