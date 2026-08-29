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Царьград

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Посол России в Нигере сообщил об обращении военных по мятежникам

Посол России в Нигере сообщил об обращении военных по мятежникам

Африканский корпус Минобороны России получил запрос о помощи в нейтрализации мятежников в Ниамее. Руководство военно-воздушной базы обратилось за содействием.

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