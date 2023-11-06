Что будет, если в движок автомобилю влить сгущенку и мед вместо масла

Главный вопрос: а не слипнется? фото: Кадры из видео с YouTube-канала «Гараж 54»Голова, она не только для того, чтобы в нее есть, она и для того, чтобы в нее приходить мыслям! В некоторых головах селятся мысли самые безумные и безбашенные.