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Что будет, если в движок автомобилю влить сгущенку и мед вместо масла

Что будет, если в движок автомобилю влить сгущенку и мед вместо масла

Главный вопрос: а не слипнется? фото: Кадры из видео с YouTube-канала «Гараж 54»Голова, она не только для того, чтобы в нее есть, она и для того, чтобы в нее приходить мыслям! В некоторых головах селятся мысли самые безумные и безбашенные.

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