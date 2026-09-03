MMGP.com — ново...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Биржевые индексы США восстанавливаются за счет ИИ-сектора на фоне геополитической нестабильности

Биржевые индексы США восстанавливаются за счет ИИ-сектора на фоне геополитической нестабильности

На завершившейся в Эшвилле встрече министров финансов и глав центральных банков стран «Большой двадцатки» (G20) почти все участники — за исключением представителя Китая — поддержали совместные действия по противодействию «нерыночной» экономической политике, стимулирующей дисбалансы в мировой торговле.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым