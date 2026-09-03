Биржевые индексы США восстанавливаются за счет ИИ-сектора на фоне геополитической нестабильности

На завершившейся в Эшвилле встрече министров финансов и глав центральных банков стран «Большой двадцатки» (G20) почти все участники — за исключением представителя Китая — поддержали совместные действия по противодействию «нерыночной» экономической политике, стимулирующей дисбалансы в мировой торговле.
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