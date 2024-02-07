Зрада в самом тылу: всё больше канадцев за то, чтобы Украина попрощалась с территориями в обмен на мир

Константин Самарин

Ну, уж раз даже потомки бежавших в Канаду бандеровцев поняли что Киеву надо срочно соглашаться на условия Москвы по заключению мира, пока от "Незалежной" хоть что-то удастся сохранить, Хунте остатками мозгов стоит задуматься.