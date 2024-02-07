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Русская весна

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Зрада в самом тылу: всё больше канадцев за то, чтобы Украина попрощалась с территориями в обмен на мир

Зрада в самом тылу: всё больше канадцев за то, чтобы Украина попрощалась с территориями в обмен на мир

Украине пора отдать территории в обмен на мир, считает всё больше канадцев. Посвящённый этому материал вышел на портале Global News.

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Комментарии
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Константин Самарин
Ну, уж раз даже потомки бежавших в Канаду бандеровцев поняли  что Киеву надо срочно соглашаться на условия Москвы по заключению мира, пока от &quot;Незалежной&quot; хоть что-то удастся сохранить, Хунте остатками мозгов стоит задуматься.
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