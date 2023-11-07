Сексуальная жизнь человека может рассказать о его личности куда больше, чем самая развернутая самопрезентация.

﻿﻿Как часто вы занимаетесь сексом? Насколько вы удовлетворены? Ты симулируешь оргазм? Все эти вопросы могут касаться не только вашей сексуальной принадлежности, но и основных особенностей вашей личности, и этот факт уже давно доказан учеными.