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Брежневка vs. человейник: 7 явных преимуществ советских многоэтажек перед новостройками

Брежневка vs. человейник: 7 явных преимуществ советских многоэтажек перед новостройками

Какие неоспоримые преимущества есть у советских многоэтажек перед новостройками? Сегодня молодое поколение в основном стремится купить квартиру именно в новостройке - дескать, и контингент жителей там получше, и сами дома более новые и модные, и планировки более удачные.

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