Правящая партия Турции рассматривает выдвижение Эрдогана на досрочные выборы президента в 2027 году

Зампред правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Хюсейин Яйман сообщил, что партия рассматривает перспективу повторного выдвижения действующего турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на досрочные выборы президента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии