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Правящая партия Турции рассматривает выдвижение Эрдогана на досрочные выборы президента в 2027 году

Правящая партия Турции рассматривает выдвижение Эрдогана на досрочные выборы президента в 2027 году

Зампред правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Хюсейин Яйман сообщил, что партия рассматривает перспективу повторного выдвижения действующего турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на досрочные выборы президента.

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