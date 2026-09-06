«Прорыва нет»: Путин три часа доказывал Уиткоффу, что Россия побеждает

Представители Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обещали использовать в контактах в Киеве оценки, высказанные Владимиром Путиным о путях урегулирования конфликта на Украине.
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