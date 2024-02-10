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Илон Маск заявил, что остановить украинский конфликт следовало еще год назад

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал заявление президента США Джо Байдена на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем о том, что неспособность конгресса поддержать Украину близка к преступной халатности.

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