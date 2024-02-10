Илон Маск заявил, что остановить украинский конфликт следовало еще год назад

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал заявление президента США Джо Байдена на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем о том, что неспособность конгресса поддержать Украину близка к преступной халатности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии