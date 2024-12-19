Воображаемая встреча: Гостей Тверского императорского дворца познакомят с Пушкинской эпохой

Бывал ли Пушкин в Тверском императорском дворце? Достоверно мы не знаем. Зато точно знаем, что он близко знаком с одним из его обитателей — управляющим Тверской удельной конторой, в ведении которой находился дворец, Ильей Александровичем Болтиным.
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