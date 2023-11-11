Булыкин считает, что «Зенит» обыграет «Краснодар» и выйдет в лидеры РПЛ

Бывший нападающий сборной России по футболу и различных отечественных и зарубежных клубов Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем туре РПЛ, заявив, что «Зенит» обыграет «Краснодар» в центральном матче и выйдет на первое место.
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