Секреты общения с ребенком.

Нарушения в общении - важнейшая причина возникновения и развития психологического напряжения между членами семьи, которое создает неблагоприятный фон для развития ребенка, нарушает необходимые связи, контакты, закрепляет неправильное поведение.
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