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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Милан» решил не выкупать Уокера у «Ман Сити». Хватило бы 5 млн евро (Calciomercato)

«Милан» решил не выкупать Уокера у «Ман Сити». Хватило бы 5 млн евро (Calciomercato)

Calciomercato сообщает, что «россонери» уже приняли решение не выкупать защитника, арендованного у «Манчестер Сити» в январе.

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