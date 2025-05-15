Страна и люди
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Страна и люди

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Почему дочь Марины Цветаевой умерла от голода?

Почему дочь Марины Цветаевой умерла от голода?

Мало кто сомневается, что Марина Цветаева была одной из самых гениальных русских поэтесс. Однако стихотворный миф Цветаевой о себе как о «светской пустыннице», живущей «образцово и просто», не соответствовал реальности.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Я  никогда  не понимал и не пойму  тех, кто восхищается  Цветаевой, отъявленной  эгоисткой. Прочёл  её  всю, понял  это- везде  она пишет  только  о себе, сама собою восхищаясь. Сама  же она  и лесбиянкой  была и осталась  до конца  жизни, стоит только прочесть  её  опусы. Да  и повесилась она  оттого, что , приехав  в СССР, она категорически отказывалась от работы  любой, требуя содержание огт государства  лишь за  то, что она пишет стихи. Да  и кем она могла работать, не имея  никакой  специальности? Только уборщицей, дворником, сторожем. Но ни  на одну такую работу  она  не согласилась.
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