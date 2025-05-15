Почему дочь Марины Цветаевой умерла от голода?

Владимир Алтайцев

Я никогда не понимал и не пойму тех, кто восхищается Цветаевой, отъявленной эгоисткой. Прочёл её всю, понял это- везде она пишет только о себе, сама собою восхищаясь. Сама же она и лесбиянкой была и осталась до конца жизни, стоит только прочесть её опусы. Да и повесилась она оттого, что , приехав в СССР, она категорически отказывалась от работы любой, требуя содержание огт государства лишь за то, что она пишет стихи. Да и кем она могла работать, не имея никакой специальности? Только уборщицей, дворником, сторожем. Но ни на одну такую работу она не согласилась.