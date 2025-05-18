Доплаты к пенсиям за иждивенцев: В Госдуме предложили снять ограничения

Депутаты Госдумы предлагают снять ограничения на доплаты к пенсиям за содержание иждивенцев.Глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов намерен добиться отмены ограничений по одной из выплат пенсионерам.
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