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Хабиров попросил отложить вопрос об отставке главы Верховного суда Башкирии

Хабиров попросил отложить вопрос об отставке главы Верховного суда Башкирии

УФА, 17 сентября, ФедералПресс. Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан отложило рассмотрение вопроса об отставке председателя Верховного суда республики Раиля Шайдуллина.

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