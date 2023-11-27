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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Амур» поместил Волгина в список отказов. У защитника 1+3 в 16 играх при «минус 10»

В течение 48 часов любой клуб КХЛ может забрать игрока в свою систему. В нынешнем сезоне Алексей Волгин провел 16 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Амур» и набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «минус 10».

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