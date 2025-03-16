Бренда или Брюс: трагичная история мальчика, который рос как девочка

В самом раннем возрасте дети знают, кто они на самом деле — мальчики или девочки. Но что если кому-то придет в голову обмануть природу: удастся ли с помощью кукол и розового цвета вырастить из мальчика девочку? Жуткий эксперимент, показавший, что на формирование гендерной идентичности не влияет социализация.