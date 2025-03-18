«Наши военнослужащие проявили невероятную стойкость»: Магдеев навестил бойцов в госпитале

На прошлой неделе мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев вместе с заместителем премьер-министра РТ, Полномочным представителем РТ в РФ Равилем Ахметшиным и депутатом Госдумы Русланом Гаджиевым посетил госпиталь Военно-медицинской академии им.
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