В Рязанской области растет риск бешенства

"Возможна регистрация случаев заболевания бешенства среди диких и домашних животных, в связи с появлением невакцинированного молодняка лис и других диких плотоядных", - предостерегли представители ГУ МЧС по региону.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии