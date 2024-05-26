Руководство барнаульского "Динамо" объяснило, почему на стадионе не растет газон

Виновата погода и птицы! Президент футбольного клуба "Динамо-Барнаул" Алексей Минин заявил, что причина плохого газона на домашнем стадионе команды – зимние перепады температуры и птицы, которые склевали семена.
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