Медвежий угол

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А почему бы не ударить по Куиву?

А почему бы не ударить по Куиву?

ВРЕМЯ-Z Как раз в то время, когда туда привезли из Польши обдолбанного кокой Зелю, бесноватую Урсулу и белесое жирное чмо Боряна Джонни?Почему, черт возьми, мы не используем такие интересные возможности? Ведь все эти мрази - вполне законные цели для наших высокоточных ракет! А почему до сих пор в безмятежном мирном режиме функционирует Генштаб ВСУ, Верховная Рада хохлостана, офис президента хохлостана и прочие государственные орги квази-государства?Если что, разбомбившая Югославию коалиция под руководством США разнесла парламент Югославии через 45 дней после начала операции, так что нашему руководству самое время принять правильное решение! Честно - не понимаю деликатности наших руководителей в рамках проведения "операции-Z".

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