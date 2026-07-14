Щеголев и Воскресенский обсудили развитие экономики Ивановской области

Вопросы развития экономики и создания благоприятных условий для деятельности добросовестных участников экономических отношений стали главной темой совещания, которое прошло в Ивановской области с участием полномочного представителя Президента России в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева и губернатора региона Станислава Воскресенского.