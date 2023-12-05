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Александр Левшин рассказал о банковских счетах Пугачевой за границей

Александр Левшин рассказал о банковских счетах Пугачевой за границей

Алла Пугачева и Максим Галкин* уехали из России в Израиль из-за эскалации палестино-израильского конфликта.

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Комментарии
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Валерий Дюков
вот тпусть там и тусят на своё бабло что сдесь успели напеть, там они у них бстро закончатся, там люди умнее нитратят на ихние концерты никто ниходит........
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19 час.

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