Расчет 152-миллиметровой гаубицы «Гиацинт-Б» 42-й гвардейской мотострелковой дивизии из состава группировки войск «Днепр» в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил замаскированное в лесополосе буксируемое орудие Вооруженных сил Украины (ВСУ) западного производства на ореховском направлении в Запорожской области.
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