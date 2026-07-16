Трамп ввел 25% пошлины на импорт товаров из Бразилии

Президент США Дональд Трамп поручил ввести 25-процентные пошлины на импорт товаров из Бразилии. Госсекретарь Марко Рубио объяснил данное решение недобросовестными переговорами со стороны президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы.
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