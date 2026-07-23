BYD Qin Max возглавит семейство Цинь[{"type":"text-block","attr":{},"content":"У компании BYD в рамках модельной линейки Dynasty есть несколько автомобильных семейств, названных в честь великих китайских династий: Han (Хань), Tang (Тан), Yuan (Юань) и других.
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