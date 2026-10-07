Эстонцы в Вооруженных Силах Советской России и СССР в довоенный период Как было показано в предыдущей статье - «Эстонцы в вооружённых силах Российской империи», эстонцы, наряду с другими народами Российской империи, служили в Русской императорской армии и участвовали в Первой мировой войне.