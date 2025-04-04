Молоко во Владивостоке становится роскошью

Эксперты вновь заговорили о росте цен на молоко в Приморье. Если ранее это было связано с введением «Меркурия» и «Честного знака» и, соответственно, со снижением контрафактного товара, то на этот раз проблема обусловлена целым рядом факторов.
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