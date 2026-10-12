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Аргументы недели

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Штраф за неоплату парковки в Петербурге могут повысить до 5 тысяч рублей

Штраф за неоплату парковки в Петербурге могут повысить до 5 тысяч рублей

Инициативу об увеличении штрафов за неоплату парковки поддержали в Законодательном собрании Санкт-Петербурга.

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