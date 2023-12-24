ИИ предсказывает смерть. Система скажет, сколько вам осталось

АИ-система «Life2vec» с высокой точностью предсказывает срок жизниУченые из Дании и США разработали систему искусственного интеллекта под названием «Life2vec» – модель-трансформер, обученную на обширном наборе данных, которая может предсказывать различные жизненные исходы, включая вероятность смерти человека.
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