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Аргументы и Факты

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Силы ПВО Саудовской Аравии сбили баллистическую ракету над Дахраном

Силы ПВО Саудовской Аравии сбили баллистическую ракету над Дахраном

Силы противовоздушной обороны сбили баллистическую ракету, запущенную из Йемена по городу Дахран на востоке Саудовской Аравии.

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