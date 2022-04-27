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Новый Mercedes-AMG C 43: теперь с четырьмя цилиндрами

Новый Mercedes-AMG C 43: теперь с четырьмя цилиндрами

В семействе C-класса нового поколения W206 появилась первая AMG-версия. Младший «заряженный» вариант сохранил прежнее название Mercedes‑AMG C 43 4Matic (такая модификация появилась в гамме в 2016 году), однако двигатель теперь совсем другой.

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