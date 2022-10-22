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Брэдли Бил исполнил победный бросок в матче с «Чикаго»

Брэдли Бил исполнил победный бросок в матче с «Чикаго»

Защитник «Вашингтона» Брэдли Бил стал автором победного броска в матче с «Чикаго» (102:100). Бил забросил с отскоком от щита правой рукой за 7,4 секунды до сирены при счете 100:100.

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