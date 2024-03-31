Российские артиллеристы уничтожили пехоту и полевой склад ВСУ севернее Соледара

Расчеты 152-мм гаубиц Д-20 артиллерийских подразделений Тульского гвардейского соединения Воздушно–десантных войск (ВДВ) уничтожили скопление пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) и полевой склад с боеприпасами на северском направлении специальной военной операции.
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