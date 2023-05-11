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В Белоруссии с 11 мая по 2 июня состоятся учебные сборы с военнообязанными

В Белоруссии с 11 мая по 2 июня состоятся учебные сборы с военнообязанными

Минобороны Белоруссии сообщило, что на территории республики с 11 мая по 2 июня состоятся учебные сборы с военнообязанными, которые предназначены для комплектования органов управления территориальной обороны и воинских частей территориальных войск.

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