Россиянам рассказали, сколько нужно работать с 2024-го года, чтобы уйти на пенсию

С 2024-го минимальный стаж работы должен составлять 15 лет Для выхода на пенсию необходимо достичь определенного возраста, иметь минимальный стаж работы и нужное количество накопленных пенсионных баллов, рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им.