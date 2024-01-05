Россиянам рассказали, сколько нужно работать с 2024-го года, чтобы уйти на пенсию

С 2024-го минимальный стаж работы должен составлять 15 лет Для выхода на пенсию необходимо достичь определенного возраста, иметь минимальный стаж работы и нужное количество накопленных пенсионных баллов, рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им.
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