Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф (слева) во время встречи в Кремле, 2025 год © Кристина Кормилицына/РИА Новости В столице Норвегии прошли переговоры украинского лидера Владимира Зеленского со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и европейскими лидерами.
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