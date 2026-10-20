Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф (слева) во время встречи в Кремле, 2025 год © Кристина Кормилицына/РИА Новости В столице Норвегии прошли переговоры украинского лидера Владимира Зеленского со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и европейскими лидерами.