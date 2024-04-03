В Екатеринбурге потратят 27 миллионов рублей на борьбу с лесными пожарами

В Екатеринбурге началась подготовка к сезону лесных пожаров. По данным мэрии, в текущем году в городском бюджете заложено 27 миллионов рублей на борьбу с природными возгораниями, но чиновники надеются, что за счет профилактики эту сумму удастся сэкономить.