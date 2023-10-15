БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Израилю крупно повезло, что по нему ударил только ХАМАС

Израилю крупно повезло, что по нему ударил только ХАМАС

Просчет военных разведок Израиля и США может аукнуться большой войной Вера Жердева На фото: израильские солдаты занимают позиции в южном израильском городе Офаким (Фото: AP Photo/Ilan Assayag/TASS) Материал комментируют: Александр Каргин   Станислав Тарасов Разгорится ли на Ближнем Востоке очередная палестино-израильская или арабо-израильская война? Этим вопросом сейчас задаются многие эксперты-международники.

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