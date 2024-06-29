Чистый Салехард – заслуга каждого из нас!

Сегодня в Салехарде проходит общегородской субботник. На уборку парков, скверов, дворов и улиц сегодня вышли коллективы учреждений, представители органов исполнительной власти, предприниматели, общественные организации и неравнодушные салехардцы.
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