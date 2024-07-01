Политолог Шпетле заявил, что Венгрия не сможет изменить политику Евросоюза

Венгерский политический эксперт Георг Шпетле заявил, что Венгрия, даже занимая пост председателя Совета Европейского союза (ЕС), не имеет возможности радикально изменить политику ЕС, однако она может оказать влияние на смягчение антироссийской риторики, которая преобладает в европейском сообществе.