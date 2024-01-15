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«Собака последняя»: командир ВСУ и безразличие на поле боя

«Собака последняя»: командир ВСУ и безразличие на поле боя

«Собака последняя»: командир ВСУ и безразличие на поле боя Ольга ВайленкоВ последние дни небольшое видео, зафиксированное российским разведывательным дроном, вновь стало поводом для обсуждения военной этики и дисциплины в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

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Комментарии
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E
Ed
Дело даже не в СВО. Скотские отношения друг с другом стали нормой на Украине, все отдает продажной деревенщиной и поразительным хамством (селянством) и они автоматом переносятся на службу любую, военную в том числе.
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17 час.

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